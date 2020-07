Neu ist auch, dass das Unternehmen mit seinen MICE Branchentreffs wieder live gegangen ist. Die erste Vor-Ort-Veranstaltung fand auf dem Starnberger See statt.

Als "vollen Erfolg" bezeichnet Illerhaus seinen MICE-Branchentreff in Andechs. Beim Starnberger-See-Event habe man ausschließlich positives Feedback geerntet.Nun lädt der Anbieter zu gleich drei Events in NRW ein, die an drei Tagen in drei Städten stattfinden: in Bonn am 25.8., in Köln am 26.8. und in Düsseldorf am 27.8. Die Anmeldung ist unter diesem Link vorzunehmen.Ab dem jeweiligen Anleger der Stadt dreht die MS Rheinfantasie eine Runde auf dem Rhein und legt dann wieder am ursprünglichen Anleger an. Dabei bietet sie auf ihren zwei Decks viel Platz für das Business-Networking.Im September folgt eine zweite MICE Boat Show. Dann geht es vom 15.-17.9.2020 nach Frankfurt, Wiesbaden und Mannheim,