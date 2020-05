Eventplaner aus Agenturen und Firmen können am 18. Juni digital am Dresden-MICE-Branchentreff von Illerhaus teilnehmen. Ursprünglich war dieser als Live-Veranstaltung vorgesehen.

Auch wenn es sich bei den Treffen um eher familiäre Messen mit 50 bis 100, maximal 200 Teilnehmern handele, würden sie derzeit virtuell vorgenommen. „Die intensiven, direkten Gespräche von Ausstellern zu Planern sind das Kernstück unserer Branchentreffs", sagt Susanne Illerhaus: "Diese finden nun in geschützten 1:1-Videomeetings statt – sehr privat also und fast so als würde man sich real gegenübersitzen.“



Die Mehrzahl der Fachbesucher habe dringenden Gesprächsbedarf. Zudem suchten die Einkäufer für Veranstaltungen im Herbst teilweise wieder Locations. „Wir laden unsere gesamte Fachbesucher-Datenbank der DACH-Region ein", so Illerhaus. Es brauche nur ein paar Klicks, bis sich die Teilnehmer angemeldet und ihre Wunsch-Suche eingetragen hätten. Dann würden passende Partner auf Ausstellerseite vorgeschlagen.



Der MICE-Branchentreff am 18. Juni 2020 ab 10 Uhr statt und dauert bis 18 Uhr. Anmelden unter:

Weitere Events seien in Planung und könnten dann flexibel nach aktueller Lage online oder live stattfinden, teilt Illerhaus mit.