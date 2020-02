Brady ist für die Erstellung und Umsetzung der Digitalstrategie von Vienna House der kommenden Jahre zuständig. Auch verantwortet er das Performance Marketing.

Zu seinen weiteren Aufgaben zählen die Verbesserung der digitalen Gästereise, die Suchmaschinenoptimierung und die Koordination der Webseite, Newsletter und Digitalagenturen.John Brady begann seine Karriere bei General Motors in Österreich. Dort war er zuletzt Head of Marketing Communication. Darauf folgte eine Station als Global Head of Marketing für das Start-up What? Watch. Bei den Falkensteiner Hotels war er zuletzt Chef des Online-Marketing."In der Hotellerie hat man im Vergleich zu anderen Branchen spannende Daten-Berührpunkte, die für uns die die beste Basis sind, um die Kunden mit der richtigen Botschaft, zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal anzusprechen", freut sich Brady auf seinen neuen Job.