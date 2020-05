Derpart-Geschäftsführer Andreas Neumann zeigt sich mit der Entwicklung der Geschäftsreise-Sparte DTS sehr zufrieden.

Das Geschäft der Travel Management Companies liegt derzeit fast brach. Welche Chancen haben sie nach Corona? fvw/BizTravel sprach mit Martina Eggler und Andreas Neumann.

Jens Braune del Angel

Martina Eggler

Sie gehörten zu den Ersten, die von Corona betroffen waren. Und statt mit Neubuchungen hatten sie wochenlang mit Stornierungen zu tun. Was ändert die Krise für die Travel Management Companies (TMC), also die großen Geschäftsreisebüro-Ketten? Werden ihre Leistungen weiterhin gefragt sein? Und wie müssen sie sich selbst verändern? Wir sprachen – unabhängig voneinander – mit ATG-Chefin Martina Eggler und ihrem Derpart-Kollegen Andreas Neumann.Martina Eggler: Nach der Krise werden Unternehmen ihre Kosten herunterfahren müssen, wollen aber trotzdem weiterhin nah am Kunden sein. Beides lässt sich mit einer guten Digitalisierungsstrategie erreichen. Natürlich lässt sich auch in Zukunft nicht alles virtuell umsetzen, aber die Notwendigkeit von Reisen wird viel sorgfältiger geprüft werden als bisher. Digitale Projektarbeit funktioniert doch heute schon, und selbst Verträge können elektronisch gezeichnet werden!Andreas Neumann: Die Nachwirkungen der Corona-Krise werden mit Sicherheit noch einige Zeit spürbar sein. In jedem Fall trifft das für dieses Jahr zu, und für 2021 rechne ich mit einem zumindest etwas geringeren Geschäftsreisevolumen. Da im Business Travel jedoch kurzfristiger gebucht wird als im Urlaubssegment, wird eher wieder geschäftlich als touristisch gereist werden.Neumann: Sicher wird Digitalisierung – beispielsweise in Form von Web-Konferenzen – in den Unternehmen normaler werden, als dies bislang der Fall war. Die klassische Reisetätigkeit wird dies – wenn überhaupt – jedoch nur geringfügig einschränken. Ich bin davon überzeugt, dass bei gut 90 Prozent aller Geschäftsreisen der persönliche Kontakt nicht zu ersetzen ist – vor allem bei Kundentreffen. Sicher aber werden Firmen verstärkt über die Vor- und Nachteile von digitalen im Vergleich zu persönlichen Meetings diskutieren.Neumann: Möglicherweise könnte es kurzfristig und temporär zu einer solchen Einschränkung kommen. Dass Globalisierung und internationales Reisen jedoch dauerhaft zurückgeschraubt werden, das halte ich für unrealistisch, denn die deutsche Wirtschaft war und ist exportorientiert.Eggler: Bestimmte Elemente werden in jedem Fall stärker in den Fokus rücken. Travel Risk Management gehört dazu, aber auch die medizinische Versorgung sowie Relokalisierungsdienste, also der Umzug von Expats, falls die Arbeit im Land wegen einer Krisensituation nicht mehr möglich ist.Neumann: Einreise- und Gesundheitsbestimmungen werden einen ebenso höheren Stellenwert erlangen wie Travel Risk Management. Letzteres steht ja schon seit vielen Jahren auf der Agenda der Branche und wurde bereits nach den Terroranschlägen noch wichtiger. Dennoch haben viele Unternehmen aus Kostengründen gezögert, Risk Management umzusetzen. Das dürfte sich nun ändern. Wesentlich wird die Frage der Lokalisierung und Erreichbarkeit der Reisenden sein. Kommt es erneut zu einer Krise, muss mit ihnen jederzeit und schnell kommuniziert werden.Neumann: Ja, das sehe ich so. Auch eine Travel Management Company muss sieben Tage in der Woche jeweils 24 Stunden lang erreichbar sein.Neumann: Ich denke, dass die persönliche Betreuung durch Travel Management Companies sogar einen noch höheren Stellenwert bekommen wird. Denn gerade in und nach Krisensituationen erkennen die Firmenkunden den Wert persönlicher Ansprechpartner. Und hier sind die Geschäftsreisebüros deutlich besser aufgestellt als etwa einzelne Leistungsträger, denn im Gegensatz zu diesen können sie neutral beraten.Eggler: Wir haben in den vergangenen Wochen sehr eindrücklich gesehen, dass gerade in einer Krise guter persönlicher Service besonders geschätzt wird. Ich denke da – nur als eines von vielen Beispielen – an eine sehr nette Dankes-E-Mail von einem Ehepaar, das in den USA gestrandet war und dass von einer unserer Mitarbeiterinnen kreativ umgebucht und sicher nach Hause gebracht werden konnte.Neumann: Ich befürchte, dass es dazu kommen wird, weil die Staaten sehr genau wissen wollen, wer einreist. Und die erforderlichen Dokumente werden sicherlich nicht einheitlich sein. Ich sehe das aber auch als Chance für die Geschäftsreisebüros, den Mehrwert ihrer Beratungsleistungen auch in diesem Bereich unter Beweis zu stellen.Eggler: Mehr denn je sind die Agenturen gefordert, ihre Mehrwerte klar zu zeigen. Das gilt für die Beratung, aber auch für die Bereitschaft, immer wieder neue Lösungen anzubieten. Und bei der Beratung wird es künftig auch darauf ankommen zu sagen, welches Mobilitätsmittel sich für eine Reise am besten eignet und ob sich der Trip sogar ganz vermeiden lässt, sei es aus ökonomischen oder ökologischen Gründen. Das heißt, als Reisebüro müssen wir uns auch mit Reisevermeidung beschäftigen.Neumann: Hinzu kommt, dass die Unternehmen aus Kostengründen ihre derzeitigen Prozessabläufe im Reisemanagement verstärkt hinterfragen werden, übrigens ebenso wie die Liquiditätsflüsse mit Anbietern, also wie etwa Stornierungen und Umbuchungen von diesen gehandhabt werden. In beiden Punkten haben wir als Reisebüros den Marktüberblick und die Expertise und können entsprechend beraten.Eggler: Die Konsolidierung wird sich verstärken, sicher auch bei den Reisebüros. Doch ersetzbar sind die klassischen TMC nicht, schon gar nicht durch eine Online-Plattform. Diese kann anders als der Mensch nicht kreativ sein.Neumann: Kurzfristig könnte es dazu kommen. Mittelfristig wird der Markt mit seinen Mechanismen von Angebot und Nachfrage aber unverändert funktionieren.