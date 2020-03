ITB Daily 2020 deutsch 1

Die ITB fällt aus. Aber der Kommunikationsbedarf ist groß in diesen Zeiten. Die Nachrichten der "virtuellen ITB" finden Sie in den drei fvw Dailies, die diesmal als E-Paper erscheinen.

Eine farbenprächtige Eröffnung durch das Partnerland Oman, Reden der obersten Repräsentanten der internationalen und deutschen Reisebranche, danach schon die ersten Partys in Berlin – so wäre der gestrige Abend eigentlich verlaufen. Erstmals seit ihrer Gründung 1966 findet die ITB nicht statt. Die Ausbreitung des Coronavirus in Europa und die Auflagen der Behörden für die gesundheitliche Überprüfung aller Teilnehmer führten am Freitagabend zu der Entscheidung.Viele Destinationen und Unternehmen hatten ihre Pressekonferenzen oder Pressemitteilungen für Berlin vorbereitet. Die Messe Berlin hat den Hashtag #whatwewantedtosayatITB für diese News in den sozialen Medien etabliert. Die fvw führt ihre Interviews und Gespräche per Telefon und Mail statt an den Ständen. Wir publizieren deshalb unser fvw Daily, seit 20 Jahren die offizielle Tageszeitung der ITB, als E-Paper.Mit unserer „virtuellen ITB“ sind wir in bester Gesellschaft. Viele vereinbarte persönliche Treffen finden nun als Telefonat oder Video-Konferenz statt. Einige Aussteller und Fachbesucher sind sogar nach Berlin gereist. Entweder, weil die Absage am späten Freitagabend sie zu spät erreichte. Oder sie sind angereist, weil Flüge und Hotels schon fest gebucht waren und man Geschäftspartner auch abseits des Messegeländes treffen kann.So treffen sich iüber 40 Aussteller aus Afrika und Einkäufer von Veranstaltern zu "Mini-ITBs". Zudem lädt der Verband der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO) zu seiner Mice Night am Donnerstag Abend ein: Statt gefeiert wird über die ITB-Absage und den Umgang mit der Coronakrise gesprochen.