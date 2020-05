Ex-Airplus-Geschäftsführer Patrick Diemer steht an der Spitze des VDR-Expertengremiums.

Die neue Task Force wird von Ex-Airplus-Chef Patrick W. Diemer geführt. Sie soll sich mit den Herausforderungen im Business Travel während und nach der Corona-Pandemie befassen.

Dem Expertengremium des Verbands Deutsches Reisemanagement (VDR) gehören Geschäftsreise-Manager von VDR-Mitgliedsfirmen sowie Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen aus den Bereichen Bahn, Luftverkehr, Straße, Reisebüro und Hotellerie an. Geleitet wird die Task Force von dem ehemaligen Airplus-Chef Patrick W. Diemer.„Die Corona-Pandemie hat die Geschäftsreisebranche hart getroffen und wir erwarten, dass es zu großen Marktveränderungen kommen wird", sagt VDR-Präsident Christoph Carnier. Für ein Hochfahren der Wirtschaft sei eine leistungsfähige Geschäftsreisebranche unabdingbar, "denn Geschäftsreisen leisten einen wichtigen Beitrag zu einer positiven konjunkturellen Entwicklung".Nun müsse man schauen, unter welchen Bedingungen Geschäftsreisen künftig wieder möglich seien. So sei es ein Ziel der Task Force, die geplanten Hygiene- und Servicekonzepte der Mobilitätsanbieter mit den Anforderungen der Unternehmen und ihren Geschäftsreisenden an eine sichere und verlässliche Mobilität abzugleichen, Orientierungshilfen zu geben und gegebenenfalls Forderungen an die Politik abzuleiten.„Das Gremium wird in verschiedenen thematischen Arbeitsgruppen sowohl die Nachfrager- als auch auf der Anbieterseite einbeziehen und Leitplanken für alle beteiligten Akteure setzen", sagt Carnier. "Dazu zählen Fragen zur Unternehmenspolitik, etwa nach der Notwendigkeit künftiger Reisen, aber auch Verhaltensregeln und Risikobewertungen."Diemer war bis 2020 insgesamt 17 Jahre lang Vorsitzender der Geschäftsführung bei Airplus. "Er ist ein exzellent vernetzter Fachmann mit langjähriger Branchenerfahrung, dessen Expertise gerade jetzt besonders hilfreich ist", lobt Carnier.Um Unternehmen, Geschäftsreisende und Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, hat der VDR sein bisheriges Coronavirus-Informationsangebot gemeinsam mit Anbietern der Geschäftsreisebranche zudem zu einem Themenportal ausgebaut.Dort finden Nutzer neben aktuellen Zahlen, Daten und Fakten der regelmäßig durchgeführten Barometer-Umfragen künftig nützliche Links, relevante News, Arbeitshilfen, Best-Practice-Beispiele zum Umgang mit Anti-Corona-Maßnahmen sowie die Arbeitsergebnisse der Task Force.