Die Zahl derer, die bereits für 2020 mit einer Erholung ihrer Geschäftsreiseaktivitäten rechnet, wächst: Laut GBTA-Umfrage glaubt inzwischen jedes zweite Unternehmen daran.

Europäer positiver als Amerikaner

92 Prozent: Rückgang der Neuinfektionsraten

91 Prozent: Aufgabe von Reisebeschränkungen oder -empfehlungen

90 Prozent: positive Erklärungen der Gesundheitsbehörden

89 Prozent: wirksame Medikamente gegen Corona

88 Prozent: Ende der Ausgangssperren

85 Prozent: Vorhandensein eines Impfstoffs

60 Prozent: Empfehlungen von Travel-Risk-Anbietern

49 Prozent: andere Unternehmen, die das Reisen wieder erlauben.

Leistungsträger sehen die Lage düsterer

Etwa 50 Prozent der vom internationalen Geschäftsreiseverband GBTA befragten Unternehmen ließ verlauten, dass es noch in diesem Jahr wieder zu einer signifikanten Menge an Dienstreisen kommen wird. Immerhin jedes dritte Unternehmen hält eine solche Erholung bereits in den kommenden drei Monaten für möglich, 27 Prozent gehen davon aus, dass dies in den nächsten sechs bis acht Monaten der Fall sein wird. Nur noch jeder zehnte Travel Manager rechnet damit, dass sich der Dienstreise-Sektor erst 2021 wieder erholen wird.Damit setzen sich die optimistischen Stimmen unter den Unternehmen immer mehr durch – bedingt vermutlich durch die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen, welche die meisten Staaten inzwischen planen oder sogar vornehmen. Die GBTA befragt derzeit in regelmäßigen Abständen ihre Mitglieder.Vor allem gehen die Unternehmen davon aus, dass schon in den nächsten zwei bis drei Monaten wieder Geschäftsreisen im Inland vorgenommen werden (62 Prozent). Dabei ist der Optimismus unter den europäischen Firmen deutlich größer als bei den US-amerikanischen. So glauben 74 Prozent der Travel Manager in Europa an eine derart rasche Wiederaufnahme der Dienstreisen, in Nordamerika sind es lediglich 58 Prozent.Auch sagen 33 Prozent der Europäer, dass in den kommenden zwei bis drei Monaten wieder international gereist werden wird. In den USA und Kanada sind dies lediglich 26 Prozent.Zudem wächst die Zahl der Unternehmen, die sagen, dass ihre Mitarbeiter bereit sein werden, wieder auf Geschäftsreise zu gehen, wenn die Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Mehr als 88 Prozent haben hier keine Bedenken. Als Voraussetzungen dafür nannten:Etwas anders sieht das Bild bei den Leistungsträgern aus. Sie sind im Vergleich zu den vorhergehenden Umfragen sogar etwas pessimistischer geworden (25 Prozent). Zudem sagt eine Mehrheit von fast 50 Prozent, dass die Buchungen ihrer Firmenkunden sogar noch mehr abgenommen hätten. Die Mehrheit glaubt aber, dass das die Talsohle damit erreicht sei.Die sechste Ausgabe ihrer Umfrage hat die GBTA vom 17. bis 22. April 2020 vorgenommen.