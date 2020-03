Insgesamt arbeiten beim Flight Centre, zu dem FCM Travel Solutions gehört, 20.000 Menschen. Damit muss nun fast jeder dritte von ihnen gehen.

Mehr dazu

Mehr dazu Mitgliederumfrage VDR erwartet drastischen Wandel bei Geschäftsreisen

Es sei nicht möglich, an den bisherigen Beschäftigungszahlen festzuhalten, teilt das australische Flight Centre mit. Dafür seien die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die weltweite Mobilität und das eigene Unternehmen zu groß. Daher sei man gezwungen, Arbeitsplätze ganz oder aber zeitweise abzubauen. Ziel sei es, die nun entlassenen Mitarbeiter nach Ende der Krise so weit wie möglich wiedereinzustellen, teilt das Unternehmen mit.Nicht betroffen von den Entlassungen ist die deutsche Niederlassung von FCM Travel Solutions in Berlin. Die hiesige Gesellschaft nutzt laut ihrem Geschäftsführer Franziskus Bumm das Instrument der Kurzarbeit – wie zahlreiche andere Unternehmen in der Reisebranche auch.