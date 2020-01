Dienstreisende erhalten demnächst ein paar Euro mehr für ihre Trips.

Der Gesetzgeber hat erstmals seit vielen Jahren eine Erhöhung der Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand beschlossen. Sie trat am 1.1.2020 in Kraft.

Mehr dazu

Mehr dazu Auslandsreisen Diese Verpflegungspauschalen gelten 2020

Mehr dazu

Mehr dazu Verpflegungsmehraufwand Das „M“ bleibt Pflicht

Bis Ende 2019 galt für den An- und Abreisetag sowie für eine Abwesenheit von mehr als acht Stunden eine Pauschale von 12 Euro. Seit dem 1. Januar 2020 sind dies 14 Euro. Für Dienstreisen, die länger als 24 Stunden dauern, steigt der Pauschbetrag von 24 auf 28 Euro."Die Pauschale für den Verpflegungsmehraufwand gibt es nicht nur für die klassische Dienstreise", erklärte Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. "Jeder mit wechselnden Arbeitsorten sollte das bei der Steuererklärung im Auge haben. Bauarbeiter können sie zum Beispiel in der Regel geltend machen."Steuerzahler können die Pauschale für den Verpflegungsmehraufwand, wie sie korrekt heißt, auf zwei Arten nutzen. Unternehmen zahlen sie im Rahmen der Reisekosten-Abrechnung direkt an ihre Arbeitnehmer, für die die Pauschale natürlich weiterhin steuerfrei bleibt. Selbstständige können die Pauschale bei der Steuererklärung als Werbungskosten geltend machen. Insbesondere bei etlichen Reisen im Jahr lohnt sich das. Für Auslandsreisen gelten je nach Land andere Sätze.Auch für Berufskraftfahrer soll die Steuererklärung unbürokratischer werden: Sie können nun pro Kalendertag mit Übernachtung im Fahrzeug 8 Euro geltend machen. Bisher mussten sie ihre tatsächlich entstandenen Ausgaben einreichen."Wir begrüßen, dass die Pauschale erhöht und damit an die allgemeine Preisentwicklung angepasst wird", sagte Klocke. "Das Essen unterwegs ist ja auch teurer geworden in den letzten Jahren."