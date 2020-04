Rob Greyber

Rob Greyber hatte den Präsidenten-Job bei dem Geschäftsreiseportal 2009 übernommen. Nachfolgerin wird Ariane Gorin, die bislang Expedia Business Services geleitet hat.

Das teilte das Unternehmen in einem Brief an seine Kunden mit. Danach ist Greyber aus eigener Initiative zurückgetreten.Greyber wurde 2009 zum Egencia-Präsidenten ernannt, nachdem er zuvor zwei Jahre lang für den nordamerikanischen Markt zuständig gewesen war. Zuvor war er bei Expedia für die Beziehungen zu den Fluggesellschaften in den USA und Kanada verantwortlich.Gorin steht seit 2019 an der Spitze der Expedia Partner Solutions, zu denen seit einiger Zeit auch die Geschäftsreisesparte Egencia gehört. Somit leitet sie nun die gesamte Dachgruppe. Gorin startete 2013 als Chefin für den EMEA-Bereich bei dem US-Portal.