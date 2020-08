"Covid-19 wird die Geschäftsreise höchstwahrscheinlich auch nachhaltig verändern", sagt Ute Dallmeier. Die Chefin von First Reisebüro Mönchengladbach entwickelt entsprechende Tools.

Kreativ in der Krise: Klassische Geschäftsreisen und virtuelle Meetings kombinieren – das ist das Konzept von Ute Dallmeier vom First Reisebüro Mönchengladbach. Wichtig ist dabei eine zentrale Steuerung.



Auch wenn dienstliches Reisen irgendwann wieder problemlos möglich sein werde, würden die Unternehmen deutlich mehr Web-Konferenzen vornehmen als zu Vor-Corona-Zeiten – und entsprechend weniger echte Reisen. „Die Unternehmen werden Business Trips mehr denn je auf den Prüfstand stellen“, ist Dallmeier überzeugt. „Sie werden im Einzelfall entscheiden, wann sich eine echte Reise noch lohnt und wann sie sich durch eine Web-Konferenz ersetzen lässt.“



Genau diese Entscheidung sollen sie mit Hilfe des Hybridmodells einfach und zuverlässig treffen können: Als integriertes Konzept vereinigt es die bislang getrennten Konzepte „klassische Geschäftsreise“ und „virtuelle Meetings“. Es handelt sich um ein technisches Tool, aus dem sich – eingepasst in die IT-Landschaft des jeweiligen Unternehmens – beide Formen des Unterwegsseins buchen lassen, durch Weiterleitungen entweder zur Online-Software und zum Reisebüro oder zur Web-Hardware. Zentrale Steuerung tut Not "Eine solche zentrale Steuerung fehlt bislang", sagt Dallmeier. Während über physische Reisen zumeist im Travel Management entschieden wird, kümmert sich um digitale Treffen in der Regel das Sekretariat – klare und zentrale Entscheidungskriterien gibt es dabei nicht. Neben der technischen Seite umfasst das Hybridmodell daher auch eine beratende: Mit dem integrierten Konzept ändern sich in den Firmen auch Strukturen, Regelwerke und Prozesse.



Benötigt werden etwa klar definierte Kennzahlen (KPI), mit deren Hilfe sich im Vorfeld messen lässt, ob die echte oder die virtuelle Reise für den jeweiligen Zweck die bessere Wahl ist. Mit Hilfe von Beratungsfirmen entwirft Ute Dallmeier derartige kundenspezifisch abgestimmte Kennzahlen. Diese können sich zum Beispiel auf den Zeitaufwand der Dienstreise beziehen, auf die Reisekosten, auf mögliche Einreisebeschränkungen, das Sicherheitsrisiko, die digitale Kompetenz der betroffenen Mitarbeiter und Geschäftspartner oder den Kohlendioxidausstoß einer echten Reise. Reiserichtlinien anpassen Daher muss das Unternehmen weitere Parameter anpassen wie seine Reiserichtlinien sowie die Kosten- und Prozessmodelle. Möglicherweise seien sogar "neue Verantwortungen und Job-Profile nötig". Entworfen hat sie das Modell gemeinsam mit einer Beratungsfirma.



Ute Dallmeier, Geschäftsführerin von First Reisebüro Mönchengladbach, gehört zu den wohl kreativsten Köpfen der Business-Travel-Branche. Seit fast drei Jahren leitet die Managerin, zuvor Geschäftsführerin des Reiseveranstalters Windrose, die First Reisebüro.Zu ihrem Unternehmen gehören mehrere Agenturen in der Stadt am Niederrhein sowie in Düsseldorf. Zwar setzt die Corona-Krise auch First massiv zu, doch an ihren Expansionsplänen halten die Mönchengladbacher fest: Gleich zwei Übernahmen tätigten sie in diesem Jahr. Sie kauften beispielsweise die Agentur Travelhansa. Da diese rein auf japanische Kunden fokussiert ist, von denen viele in und um die NRW-Landeshauptstadt leben, erschließt Dallmeier damit eine zusätzliche Zielgruppe.