Als eine der ersten Fluggesellschaften veröffentlicht der britische Billigflieger seine Liniendienste für den Zeitraum 25. Oktober 2020 bis zum 28. Februar 2021 – also nahezu die komplette Winterflugperiode.

Dadurch sollen Kunden, deren jüngste Reisepläne sowie Oster- und Sommerferien durch die Coronavirus-Pandemie vereitelt wurden, von einer größeren Auswahl an Flügen profitieren, um ihre Flugbuchung zu ändern, heißt es in einer Mitteilung. Dies sei kostenlos.Das gelte auch für Umbuchungen für Flüge in den Weihnachts- und Wintersportferien.