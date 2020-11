Der VDR fordert, dass auch die Reservierungspflicht zum Hygiene-Konzept der Bahn gehört.

Dass der Bund seinen Mitarbeitern bei der Bahn künftig einen freien Nachbarbarsitz gewährt, mache "sprachlos", schreibt der Travel-Manager-Verband. Die Bahn solle besser ihre Hygiene-Konzepte für alle verbessern.

Wie berichtet will der Bund zum Schutz vor einer möglichen Corona-Infektion den Mitarbeitern von Behörden und Ministerien bei Dienstreisen in der Bahn in den nächsten Monaten einen leeren Nachbarplatz zahlen. Das berichtete die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf ein Schreiben des Bundesinnenministeriums an oberste Bundesbehörden.VDR-Vize-Präsidentin Inge Pirner sagte, eine solche Regelung "mache schier sprachlos". Dem Verband gegenüber habe sich die Bahn bislang immer geweigert, ihre Hygiene-Maßnahmen entsprechend zu ändern. So fordere der VDR zum Beispiel eine Reservierungspflicht in Corona-Zeiten, um zumindest Infektionsketten nachvollziehen zu können.Es sei paradox, wenn der Bund als Eigentümer der Bahn gegenüber der deutschen Wirtschaft schärfere Hygiene-Maßnahmen als unnötig ablehne, sie aber seinen eigenen Mitarbeitern sogar finanziert. Dies sei "ein Schlag ins Gesicht aller anderen Bahnkunden, die kostenbewusst auf Geschäftsreisen unterwegs sind".Inge Pirner äußerte Zweifel, dass es in der Bahn wirklich nicht zu einer Übertragung von Corona komme könne, wenn ein erkrankter Mitreisender fünf Stunden lang direkt neben einem sitze. Zudem sei wegen der nicht existierenden Reservierungspflicht auch nicht bekannt, um welche Person es sich dabei handele, es könnten also keine Infektionsketten nachverfolgt werden. "Für mich ist die Entscheidung gegen die Bahn bei vielen Mitarbeitern in den Unternehmen verständlich", so Pirner.Der VDR habe die Bahn um eine Stellungnahme zu den jüngsten Ereignissen gebeten, sagte die Vize-Präsidentin des Verbands.Mitarbeiter des Bundes können wie berichtet für Bahnfahrten einen zusätzlichen Nachbarplatz buchen. Dies solle im Sinne des Infektionsschutzes einen größeren Abstand zu den Mitreisenden gewährleisten. Die erweiterte Erstattungsmöglichkeit wird dem Bericht zufolge im Bundesreisekostengesetz zunächst befristet bis Ende März eingeräumt.Fraglich ist allerdings, ob Reisende, die keinen Platz mehr finden, dies davon abhält, sich dort hinzusetzen – immerhin ist der Sitz trotz Reservierung ja frei. Derzeit allerdings dürften die meisten Züge sowieso eher geringer besetzt sein.