Nachdenkliche IATA-Manager Brian Pearce und Alexandre de Juniac.

Die Luftfahrtbranche wird auch 2020 rasant wachsen. Weil weder Flughäfen und Politik mithalten, erwarten die Airline-Manager Probleme.

„Ohne Luftverkehr würde es keine Globalisierung geben“, sagt de Juniac und weiter: „1945 sind 9 Millionen Menschen weltweit geflogen – heute befördern wir diese Zahl in gerade einmal 18 Stunden."

"Die technischen Voraussetzungen sind durchaus gegeben – nur der politische Wille fehlt, sie umzusetzen“, sagt de Juniac. Der unverändert seit Jahrzehnten andauernde Disput in Europa um einen „Single European Sky“ sei nur ein weiteres trauriges Beispiel der politischen Paralyse. Mehr Effizienz und Nutzung der Digitaltechnik sind für die IATA ein entscheidender Schlüssel, die Herausforderungen, die der Branche bevorstehen, zu meistern, um den Passagieren ihre Reise stressfreier zu gestalten. Nach wie vor stammen manche Systeme immer noch aus den 70er-Jahren.



Hinzu kommen Infrastruktur-Engpässe bei Flughäfen und Luftverkehrskontrollen, die den enorm wachsenden Luftverkehr gefährden. „Ohne wachsende Flughafenkapazitäten und effiziente Luftraumkontrollsysteme kommen wir schnell in Krisensituationen", stellt ernüchternd Michael Gill, Director Aviation Environment bei der IATA, fest. "Wir prognostizieren 8,2 Milliarden Flugreisen 2037 gegenüber 4,5 Milliarden heute. Entsprechende Planungen erfordern mindestens eine Dekade Vorlaufzeit, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Wir sehen aber nur bei wenigen Regierungen die entsprechende Motivation, hier etwas zu unternehmen".

Hektische Reaktionen der Politik, mehr für die Umwelt zu tun, „münden schlicht in weiteren steuerlichen Belastungen für die Branche, ohne der Umwelt dabei zu helfen“, stöhnt de Juniac. Vorsichtig optimistisch sieht es der oberste IATA Chief Economist Brian Pierce, der die Zahlen zurecht rückt: „Mit 3,4 Prozent Netto-Marge bewegen wir uns in 2020 etwas besser als in diesem Jahr mit 3,1 Prozent. Trotz der gedämpften allgemeinen Wirtschaftaussichten mag das für viele überraschend sein. Aber die Nachfrage ist in der Branche stark – wir rechnen kommendes Jahr mit 4,72 Milliarden Fluggästen. Und wir erwarten relativ stabile Ölpreise.“



Gleichzeitig mahnt der Chefökonom aber die Branche weiter an, ihre Kosten unter Kontrolle zu halten: „Die Zone zwischen Gewinn und Verlust ist dünn, Steuern, Abgaben oder ein erneuter Anstieg des Ölpreises kann die zarte Netto-Marge von 5,80 Euro pro Passagier schnell schmelzen lassen."



Die IATA ist der größte und wichtigste internationale Luftfahrtverband, der bereits im April 1945 gegründet wurde. Heute gehören dem Verband fast 300 Airlines an, die rund 82 Prozent des Weltluftverkehrs repräsentieren.

Seit September 2016 ist Alexandre de Juniac nun Chef der IATA. Seither hat er sich und dem Verband das Leitmotiv „Business of Freedom“ auf die Fahne geschrieben: ein freier und uneingeschränkter Luftverkehr, trägt dieser doch mit rund 1% des weltweiten GDP (Global Gross Domestic Product) zum Wachstum 2020 bei. Insgesamt geben Fluggäste etwa 800 Mrd. Euro aus.Trotzdem liegen bei allen vorsichtig optimistischen Grundstimmungen Schatten über der Branche, die sie nur bedingt oder gar nicht beeinflussen kann: Von der diesjährigen, erstmals die Fluggesellschaften mit voller Wucht getroffene Umweltinitiative „Flugscham“ , die de Juniac gleich als erstes nannte, bis zu den weltweiten Handelskonflikten, wie zwischen den USA und China und dem nicht unbedingt durchsichtiger gewordenen Brexit.Die Aussichten für das Jahr 2020 sind damit schillernd. Einerseits hat die Branche seit der ökonomischen Krise ab 2010 Gewinne erwirtschaftet und ab 2015 sogar „Überschüsse gegenüber den Kapitalkosten“ erzielt, sagt de Juniac. Doch er wisse nicht, wie es weitergeht. Zumal die Zulassung der Boeing B-737max weiterhin offen sei.Im kommenden Jahr sollen die Sektkorken knallen, wenn der internationale Luftfahrtverband IATA offiziell seine Gründung vor 75 Jahren in Havanna feiert. Im Zeichen der verschärften Beschränkungen von US-Fluggesellschaften nach Kuba durch die Trump-Regierung gilt dies auch als symbolischer Akt.