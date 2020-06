In einem Video wendet sich Yuji Hirako, Präsident und Chef der ANA, direkt an die Passagiere.

"ANA Care Promise" – deutsch: Fürsorge-Versprechen –, so nennt die japanische Fluggesellschaft ihr Konzept fürs Fliegen in Zeiten der Corona-Pandemie. Enthalten sind unterschiedlichste Punkte – von der permanenten Luftzirkulation an Bord über die regelmäßige Desinfizierung von Kontaktflächen bis zur Maskenpflicht und zum Abstandsgebot.Vorgestellt werden die Maßnahmen von ANA-Präsident und Chef Yuji Hirako in einem Video der Fluggesellschaft