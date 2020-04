Der sowieso schon hoch verschuldete Fahrdienst prognostiziert zusätzliche Verluste durch Corona. Fahrern und Lieferanten will er helfen.

Seine Jahresprognose hat Uber zurückgezogen. Das Unternehmen teilte mit, dass der Verlust allein im ersten Quartal aufgrund von Abwertungen in der Bilanz um 1,9 bis 2,2 Milliarden US-Dollar (etwa zwei Milliarden Euro) höher als bislang angenommen ausfallen dürfte. Uber steckt ohnehin schon tief in den roten Zahlen, im Schlussquartal 2019 hatte der Konzern ein Minus von 1,1 Milliarden Dollar verbucht.Zunächst kündigte Uber nur an, dass ein Hilfsprogramm für Fahrer und Lieferanten, die unter der Krise leiden, die Erlöse im vergangenen und laufenden Quartal belastet.