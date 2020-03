eye see movies

Dagegen ist das Coronavirus gar nichts: In acht Tagen wird ein Asteroid auf der Erde einschlagen und mindestens Europa vernichten. Die Serie "8 Tage" erzählt spannend und dicht, wie Menschen, die vor dem Abgrund stehen, reagieren.

In der Todeszone liegt auch Deutschland. Doch die Flucht ist schwierig. Oskar-Preisträger und Regisseur Stefan Ruzowitzky erzählt höchst spannend, wie unterschiedlich die Menschen der Gefahr begegnen: Während Physik-Lehrer Uli Steiner (Mark Waschke) und seine Frau Susanne (Christiane Paul) mit ihren Kindern nach Russland fliehen wollen, versucht Susannes Bruder Herrmann (Fabian Hinrichs) mit Hilfe seiner Regierungskontakte, die Familie samt Vater Egon (Henry Hübchen) und Herrmanns hochschwangerer Freundin Marion (Nora Waldstätten) in die USA zu evakuieren.Klaus Frankenberg (Devid Striesow) wiederum, der autoritäre Vater von Leonies Freundin Nora, ist auf den Weltuntergang vorbereitet: Er hat sich einen Bunker gebaut. Nora hingegen zieht allem eine rauschhaft-exzessive Endzeit-Party vor.Was ist in den letzten Tagen noch wichtig? Wie wollen Menschen ihre End-Zeit verbringen? Diese aufwändig umgesetzte Serie fesselt die Zuschauer – und das ohne übertriebene "Action" oder Special Effects!