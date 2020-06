Merz gegen Merz (2. Staffel), Warten auf'n Bus, Unterleuten und Spides: BizTravel stellt gleich vier Produktionen made in Germany vor.



Warten auf'n Bus: Schnurrbart, Kippe im Mund, Jeansjacke: Hannes und sein Freund Ralph, heftig gelebte End-Vierziger, verbringen ihr halbes Leben an einer Bushaltstelle in Brandenburg. Da, wo eigentlich gar nichts mehr los ist und es nicht einmal mehr eine Kneipe gibt. Frühinvalide und langzeitarbeitslos, reden sie dort über alles – reden, zanken, versöhnen sich, lachen, trinken, blödeln, philosophieren. Mit dabei sind immer der etwas vertrottelte Hund "Maik" und dann und wann die struppig-schöne Busfahrerin Kathrin. "Warten auf'n Bus" gehört in Sachen List und Humor nicht nur eindeutig in die Kategorie "Tatortreiniger", es begeistert auch mit großartigen Schauspielern (Ronald Zehrfeld, Felix Kramer, Jördis Triebel) – und es fegt alle vereinfachendes Klischees über "den Osten" eben mal zur Seite.



Unterleuten – Das zerrissene Dorf: Viele Monate lang stand Julie Zehs Roman "Unterleuten" auf der Spiegel-Bestsellerliste, wurde millionenfach verkauft. Und wo wie das Buch bietet auch der Film (4,5 Stunden!) einen tiefen und packenden Blick in unser reales Leben. Oder besser gesagt in unsere Leben, abhängig davon, ob es sich um den alteingesessenen, bodenständigen, derben Brandenburger handelt, der die DDR-Zeit durchgemacht hat, oder um den Westdeutschen, der – von Landlust verzückt – seinen Wohnsitz nach Brandenburg verlegt. Alte Seilschaften gegen Neuankömmlinge, Ossis gegen Wessis, oben gegen unten: Innerhalb von nur fünf Tagen entfaltet sich ein Drama voller Tragik und Absurdität. Am Ende zeigt der Film höchst eindrucksvoll, wie sehr der moderne Menschen nach Eigennutz handelt und wie anfällig er ist für fragwürdige Ideologien, Vorurteile und Intoleranz. Tolle Schauspieler (Thomas Thieme, Miriam Stein, Ulrich Noethen, Charly Hübner, Bjarne Mädel, Dagmar Manzel, Christine Schorn, Alexander Held und Jörg Schüttauf)!



Spides – Berlin ist erst der Anfang: Nach der Einnahme der Partydroge Blis erwacht die junge Nora ohne Erinnerung an ihr früheres Leben aus dem Koma. Die Ermittler David Leonhart und Nique Navar gehen der Spur der geheimnisvollen Droge nach und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern. Nora selbst entdeckt nach und nach, dass Aliens mit Hilfe der synthetischen Droge Macht über den Körper von Menschen zu erlangen versuchen. Die d eutsche Sci-Fi-Serie, die allerdings in Englisch gedreht wurde, bietet zwar ein gewisses Suchtpotenzial, leidet jedoch an etwas bleiernen Dialogen und einer wenig gelungenen Synchronisation. Minuspunkte, die bei einer möglichen Fortsetzung dieser durchaus spannenden Dark Fiction hoffentlich behoben werden.



Nun nerven die Schwiegereltern. Während die einen ihr Vermögen verzocken und daher beim Sohn einziehen wollen, erkrankt Annes Vater an Demenz und will sein Haus an seine neue "Flamme" verschenken. Für die von Anne (Annette Frier) und Erik Merz (Christoph Maria Herbst) schon lange geplante Trennung bleibt weiterhin keine Zeit. Auch in der 2. Staffel von Merz gegen Merz – mit "2. Versuch" überschrieben – steht wieder Ehe-Krisenmanagement im Fokus. Und sowohl in Sachen Humor als auch Schauspielkunst knüpft die DVD nahtlos an das Debüt an. Die von Ralph Husmann ("Stromberg") konzipierten Folgen bieten erneut Top-Comedy!