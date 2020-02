"Bad Banks" gehört zu den besten deutschen Serien. Die jetzt erschienene 2. Staffel verliert nichts an Qualität gegenüber den 6 ersten Folgen!

Mehr als 20 Auszeichnungen – darunter der Grimme-Preis und der Deutsche Fernsehpreis – gingen bereits an die deutsch-luxemburgische TV-Serie Bad Banks. Die in Koproduktion mit ZDF und Arte produzierte Sendung, die vor genau zwei Jahren erstmals ausgestrahlt wurde, meldet sich nun mit der 2. Staffel und 6 neuen Folgen zurück.Das Tolle: Gleichzeitig zum Start in den beiden Sendern vor wenigen Wochen ist "Are You Ready To Pay?" als DVD und Blu Ray erschienen. Und: Wem die 1. Staffel gefallen hat, der sollte unbedingt wieder zugreifen!Realitätsnah, spannend und ohne belehrende Kommentare erzählen die neuen Folgen, wie das Drama um die fusionierte "Deutsche Global Invest" weitergeht. Verschärfte Auflagen durchkreuzen den Plan der neuen Investment-Chefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch), schnell in den Vorstand aufzurücken.Und auch die ehrgeizige Frankfurterin Jana Liekam (Paula Beer) muss kämpfen: In Berlin baut die "Global" – um mit den durchdigitalisierten Fin-Techs mithalten zu können – einen eigenen „Brutkasten“ für junge Talente auf. Jana soll sich um eines dieser Fin-Techs kümmern, das sich Kimaschutz auf die Fahnen geschrieben hat. Doch ihr geht es vor allem darum, eine offene Rechnung mit Leblance zu begleichen – und die wiederum braucht Jana, um nicht endgültig zu scheitern.Die krude und gnadenlose Welt der Hochfinanz – höchst spannend dargestellt!Bad Banks: Staffel 2 (Are You Ready To Pay?), 377 Minuten. Erhältlich zum Beispiel bei Media Markt, Saturn u.a.