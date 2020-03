Bereits 9.134 Menschen haben damit bereits durch Corona ihr Leben verloren – so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Besonders betroffen ist der Norden des Landes.

Krankenhäuser und Krematorien in Italien sind völlig überlastet – die sowieso schon hohe Zahl der Toten steigt an jedem Tag noch stärker. Allein am Freitag starben insgesamt 969 Menschen. Das ist die bislang höchste Zahl binnen 24 Stunden.In Italien sterben somit mehr als 10 Prozent aller Infizierten – ein Wert, der deutlich höher ist als in anderen Staaten. Experten vermuten jedoch, dass die Dunkelziffer der Infizierten in dem Land sehr hoch ist.