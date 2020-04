Dies schlug die Brüsseler Behörde am Mittwoch vor. Die Entscheidung darüber kann jedoch jedes Land für sich treffen.

Mitte März hatten sich alle EU-Staaten außer Irland auf einen Einreisestopp in die Europäische Union bis Mitte April geeinigt.Dieser soll nach Empfehlung aus Brüssel nun bis zum 15. Mai verlängert werden. Grund ist die Befürchtung, dass neue Krankheitsfälle von außerhalb der EU eingeschleppt werden könnten. In weiten Teilen der Welt – aber auch in Europa selbst – wütet das Coronavirus nach wie vor massiv.Allein in Italien starben bis gestern 17.700 Menschen an Corona – so viele wie sonst nirgends auf der Welt. Spanien zählt 14.600 Tote. In beiden Ländern kommen täglich viele hundert Tote hinzu, ebenso in Frankreich. In Deutschland erlagen 2000 Menschen dem Virus.