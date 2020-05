Die österreichische Regional-Fluggesellschaft will zunächst einmal am Tag zwischen Wien und Altenrhein verkehren.

Zu diesem Tag wollen Österreich und die Schweiz ihren gegenseitigen Grenzverkehr wieder möglich machen. Wie People's mitteilt, sollen dann auch wieder die Flüge zwischen Österreichs Hauptstadt und dem Bodensee-Ort in der Schweiz starten.Wirtschaftliche Überlegungen sowie die allgemeine Nachfrage nach Flugreisen machten einen solchen Schritt unumgänglich. Die Wiederaufnahme werde jedoch sukzessive angegangen. So soll ab Altenrhein früh morgens gestartet und ab Wien abends zurückgeflogen werden (außer am 1. Tag).Am Samstag und Sonntag würden vorerst keine Flüge vorgenommen.