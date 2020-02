Bei E-Dreams die beliebteste Fluggesellschaft: Emirates aus Dubai.

Der Online-Reisanbieter wertete 75.000 Kundenbewertungen im Hinblick auf Komfort, Check-In-Service, Preis-Leistung und Service an Bord aus. An der Spitze finden sich alte Bekannte.

Emirates hat seinen Aufstieg fortgesetzt und führt das „Best Airline Ranking” im Jahr 2020 an: Das ergab eine Auswertung des Online-Reiseanbieters E-Dreams. Im Vorjahr stand Emirates noch auf Platz 2 hinter Turkish Airlines behaupten, 2018 sogar noch auf Platz 6. Für das internationale Ranking wurden rund 75.000 Kundenbewertungen aus dem Jahr 2019 ausgewertet.Hinter Emirates folgt auf dem zweiten Platz Qatar Airways. Im nationalen Ranking der Deutschen konnte diese Fluggesellschaft zwar schon 2019 die Goldmedaille gewinnen. Im internationalen Ranking ist Qatar damals aber nicht in den Top 10 aufgetaucht. Platz drei im internationalen Ranking geht wie im vergangenen Jahr auch an Aegean Airlines.Insgesamt gibt es in den Top Ten viel Bewegung. Die „Newcomer” stammen dieses Jahr unter anderem aus Thailand (Thai Airways International), Mexiko (Aeromexico) und Brasilien (Azul Linhas Aereas Brasileiras). Auch Swiss hat es in die Top Ten geschafft.Die zehn beliebtesten Airlines 2020 sind:1. Emirates2. Qatar Airways3. Turkish Airlines4. Thai Airways International5. Azul Linhas Aereas Brasileiras6. Aeromexico7. Luxair8. Aegean Airlines9. Swiss International Air Lines10. Etihad AirwaysDie Gesamtauswertung setzt sich aus mehreren Teilbereichen zusammen. E-Dreams hat die Kundenbewertungen der Airlines im Hinblick auf Komfort, Check-In Service, Preis-Leistung und Service an Bord analysiert. Wie auch im vergangenen Jahr liegt Emirates bei Komfort und Check-In vorn. Beim Service an Bord reihen sich Qatar Airways, Luxair und Turkish Airlines auf dem Siegertreppen ein.Das nationale Ranking innerhalb von Deutschland sieht für Emirates und Qatar Airways ebenfalls die Spitzenplatzierungen vor. Auf Platz drei kann sich hier der Vorjahressieger Turkish Airlines behaupten.