Andreas Neumann und Aquilino Schömig, Geschäftsführer von Derpart

Die Reisebürokette zählt im Business-Travel-Segment neue Franchispartner wie die Reisebüros Dr. Tigges und Axel Gouth in Cannstatt. Auch Thomas-Cook-Büros wechselten zu Derpart.

Gouth war als Büro mit starkem Business-Travel-Anteil auf der Suche nach einem neuen Partnersystem, um den Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung, insbesondere im Airline-Bereich, gerecht zu werden. „DTS hat uns vor allem durch seine ausgereiften technologischen Tools überzeugt", begründet Gouth seine Entscheidung."Gerade im Business Travel laufen viele technischen Prozesse im Hintergrund. Je mehr wir diese automatisieren können, desto mehr Zeit haben wir für unsere Kunden und die individuelle Beratung." Zudem wünschten die Firmenunden Zugriff auf zahlreiche Reiseinformationen in Echtzeit. "Diese Technologie ist das entscheidende Kriterium, um Kundenzufriedenheit nachhaltig zu sichern und um weiter zu wachsen. Hier hat uns Derpart überzeugt."Derpart startet insgesamt mit 28 neuen Reiseagenturen ins neue Jahr. Dabei handelt es sich sowohl um neue Franchise-Partner als auch um aufgekaufte eigene Büros. Zu den neuen Franchisepartnern zählen unter anderem die Reisebüros der Dr. Tigges GmbH. Die acht gekauften Agenturen liegen in Nordrhein-Westfalen und im Raum München. Die Zahl der Derpart-eigenen Büros steigt somit auf 68. Insgesamt zählen 450 Reisebüros zum Derpart-System.In Sachen Geschäftsreisen merke man angesichts des Coronavirus derzeit Buchungszurückhaltung bei den Firmenkunden, sagt Geschäftsführer Andreas Neumann. Grundsätzlich werde das Segment in diesem Jahr aber wieder "klar zulegen", nachdem 2019 eine schwarze Null im Ergebnis stand.