Mit den Neueröffnungen wächst das Portfolio der israelischen Hotelkette in Europa auf 75 Häuser. Zudem wurde das Termini in Rom umfassend renoviert.

Das Haus in Verona wird am 1. Juli 2020 eröffnet. Es verfügt über 145 Zimmer, Restaurant mit Bar und Terrasse sowie fünf Tagungsräume. Insgesamt hat die Gruppe in Italien nun fünf Häuser mit 899 Zimmern.Auch das Leonardo Boutique Rome Termini wurde nach langem Shutdown neu renoviert wiedereröffnet. Das Haus mit 81 Zimmern liegt im Zentrum Roms.Als erstes Haus der Kette im Ruhrgebiet wird am 10. August 2020 das Leonardo in Dortmund am Burgwall eröffnet. Über fünf Etagen verteilen sich die 190 Zimmer. Im Erdgeschoss befinden sich fünf Veranstaltungsräume, auf einer Fläche von rund 270 Quadratmetern. Dmit vergrößert sich das Hotelportfolio des Unternehmens in in Nordrhein-Westfalen auf zehn Hotels.Eine Neueröffnung ist auch das Nyx in Warschau, es soll seine Tore im Herbst 2020 aufsperren. Neben 331 Zimmern, Restaurant, Bar und Tagungsbereich bietet es im 20. Stock eine Dachterrasse mit Blick auf Polens Hauptstadt.