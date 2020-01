Premier Inn in Frankfurt

Die britische Hotelkette plant, bis Ende des Jahres insgesamt mindestens 20 Häuser in Deutschland in Betrieb zu haben. Den Anfang soll im März ein Hotel in München machen.

Premier Inn Kerstin Gibert führt den Vertrieb

Premier Inn Erstes Hotel in Deutschland eröffnet

Voraussichtlich im Dezember soll dann die Eröffnung des Premier Inn in Essen das Jahr abschließen. Derzeit verfügt die britische Marke, die in Großbritannien fast 800 Hotels betreibt, über drei deutsche Herbergen: in Frankfurt am Main, Hamburg und München. In der bayerischen Landeshauptstadt soll denn auch das zweite Haus im März eröffnet werden.Weitere Eröffnungen sind unter anderem in Köln und Essen, Dresden, Leipzig, Stuttgart und Freiburg geplant. Insgesamt habe sich Premier Inn Deutschland 48 Standorte gesichert, heißt es in einer Mitteilung. "Die Nachfrage nach Urlaub in Deutschland und nach City Trips für Menschen jeden Alters ist ungebrochen", sagt Inge Van Ooteghem, COO Premier Inn Deutschland.Die Kette sieht sich im Economy-Bereich und ist am ehesten mit Motel One vergleichbar. Alle Häuser sind nur direkt zu buchen, mit Fremdportalen arbeiten die Briten nicht zusammen.