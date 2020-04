Prof. Max Schlereth, Vorstand der Derag Living Hotels

Max Michael Schlereth führt mit den Derag Living Hotels die größte deutsche Serviced-Apartments-Kette. Er warnt davor, angesichts der exponentiellen Ansteckungsgefahr von Corona zu schnell Maßnahmen abzumildern.

Die Hotelbranche gehört zu den wohl am stärksten unter Corona leidenden Wirtschaftszweigen: Touristische Aufenthalte sind völlig untersagt, lediglich durch Home-Office-Vermietungen holen sich einige Hoteliers etwas Geld rein. Dennoch ruft Professor Max Schlereth, Vorstand der Derag Livinghotels, die Politik in einem offenen Brief dazu auf, noch entschiedener als bislang zu handeln."Wenn dieser, dein Feind exponentiell wächst, hilft nur eines: ganz konsequentes Überreagieren", schreibt Schlereth. "Dadurch kommt man ihm zuvor. Denn im Falle einer Unterreaktion haben wir exorbitant höheren Schaden zu erwarten haben als im Falle einer Überreaktion."Zwar zweifele er nicht daran, dass die politischen Akteure und die sie beratenden Virologen entschieden handelten. Als Wirtschaftswissenschaftler könne er jedoch sagen, dass ein Handeln, das sich allein aus den "derzeitigen virologischen Erkenntnissen" ableite, oftmals nicht reiche. Gerade, weil Wissenschaft zunächst auf empirisch gesicherte Daten warte, bevor etwa Maßnahmen verschärft werden, könne wertvolle Zeit verloren werden.Darauf zu warten, könne jedoch schaden. "Hier müssen wir ins Risiko", meint Schlereth. "Und gerade im Risiko müssen wir uns stets gegen die risikoreiche Alternative entscheiden, zumindest wenn man viel zu verlieren hast." Da niemand sagen könne, welche Reaktion gegen das Virus die passende ist, müsse daher die radikalste gewählt werden. Gerade jetzt müssten die Politiker daher "überreagieren", um Gesundheit und Wirtschaft zu helfen.So fordert der Vorstand von Derag, die mit 17 Häusern die größte deutsche Serviced-Apartment-Kette sind, eine Maskenpflicht. "Masken mögen keinen 100-prozentigen Schutz darstellen", schreibt er, "aber schon ein 50-prozentiger Schutz würde dazu führen, dass ein Infizierter nur halb so viele Menschen ansteckt wie ohne Maske."Die derzeit propagierte Abflachung der Infektionskurve bedeutet seinen Worten nach, dass es am Ende doch zu einer Durchseuchung der Bevölkerung komme – aber eben auf eine längere Zeit hingezogen (und den Krankenhaus-Kapazitäten entsprechend). Schlereths Ansicht nach sollte eine solche Durchseuchung aber besser ganz vermieden werden. "Ansonsten haben wir einen langen wirtschaftlichen Stillstand mit in keinster Weise wieder gutzumachenden Wohlstandseinbußen", so der Wirtschaftsprofessor.Würde man hingegen die Kontaktsperre weiter verschärfen und für alle Arbeitnehmer (soweit möglich) das Home Office zur Pflicht machen, alle nicht lebensnotwendigen Wirtschaftsaktivitäten einstellen und sämtliche Haushalte strikt voneinander separieren, käme es zu einem exponentiellen Abstieg der Infektionen. "Bei dann nur noch wenigen Infizierten kann gezielt getestet und isoliert werden", so Schlereth: "Der Rest der Gesellschaft und der Wirtschaft kann sich rasch erholen."Radikales Vorgehen helfe nicht nur gegen die Seuche, sondern auch gegen die drohende Implosion der Wirtschaft. "Ein heftiger, aber kurzer Schock mit einer Perspektive für das Ende der Durstrecke wird besser funktionieren als ein 'moderates' aber langes Stillstehen ohne Sicht auf das Ende".