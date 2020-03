Ob bei Corona, Sars oder ganz normaler Grippe: Immer wieder wird die Luftzirkulation im Flieger verdächtigt, Viren durch die Kabine zu schleudern. „Quatsch“ – so lautet das einhellige Urteil von Airline-Experten.

Tatsächlich sei die Luft im Flieger quasi keimfrei und weitaus besser als diejenige in geschlossenen Räumen. Erstens stammt sie zu 50 Prozent von außen: „Durch die Turbinen strömt kontinuierlich frische Luft ins Flugzeug“, so der Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie.Zweitens wird die gesamte Luft je nach Maschinentyp alle zwei bis drei Minuten völlig ausgetauscht. Und drittens sind in Flugzeugen die gleichen Filter wie in Krankenhäusern im Einsatz. Diese halten Partikel von 0,01 Mikrometern auf. Keine Chance also für das Coronavirus (0,16 bis 0,8 Mikrometer). Einzige Ansteckungsgefahr beim Fliegen: Der direkte Nebenmann ist erkrankt.