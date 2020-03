Der Lufthansa-Konzern wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Europaverkehr ab kommender Woche gut 25 Prozent der Flüge streichen. Kostenfreie Umbuchungsoptionen nach dem Vorbild anderer will Lufthansa indes nicht einführen.

Lufthansa will aufgrund der drohenden Pandemie und einem damit verbundenen Rückgang der Passagierzahlengut 25 Prozent der Flüge in Europa streichen. Hinzu werden dem Konzern zufolge Interkont-Strecken einige kommen. Bis heute Abend sollen die Flugstreichungen in den Systemen sichtbar werden. Betroffene Kunden würden informiert, so die Lufthansa in einer Mitteilung an ihre Vertriebspartner.könnten kostenfrei umbuchen oder sich ihr Ticket erstatten lassen. Ansonsten geht die Lufthansa Gruppe das Thema Umbuchungen in Zeiten von Corona eher verhalten an. Kostenlose Umbuchungen bietet sie derzeit nur für Flüge von und nach Bologna, Mailand, Turin, Verona, Venedig, Triest und Genua an – und zwar für Tickets, die bis einschließlich 26. Februar ausgestellt wurden und eine Reisezeit noch bis zum 9. März betreffen. Ein neuer Flug muss dann auf der gleichen Strecke und bis spätestens zum 30. April 2020 stattfinden.Darüber hinaus bietet die Lufthansa-Group ihren Fluggästen kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten an, wenn Passagiere aufgrund von Einreisebeschränkungen ihren Ziel- oder Umsteigeflughafen nicht erreichen können. Kulanzregelungen basierend auf verschobenen oder gestrichenen Messen, Konferenzen oder anderen Events, die mit der Corona-Epidemie begründet werden, gebe es nicht – und sie seien auch nicht geplant, sagte ein Sprecher auf fvw-Anfrage.