2019 wurden auf der ITB Geschäfte in Höhe von 7 Mrd. Euro abgeschlossen – dieser Betrag wird der Branche nun teilweise entgehen. Die große Mehrheit begrüßt dennoch die Absage.

Branchenbeobachter prophezeien der Touristik eines der problematischsten Jahre – vergleichbar mit der Zeit nach den Terrorattacken 2001. Und auch für Business Travel werden die nächsten Monate hart werden: China steht jetzt schon auf der schwarzen Liste der Geschäftsreise-Destinationen, weitere Ziele wie Italien haben erste Unternehmen inzwischen dazu genommen.Dass selbst die weltgrößte Reisemesse, die ITB in Berlin, nicht stattfinden kann, ist sogar Premiere: Die Angst vor dem Coronavirus prägt die Öffentlichkeit wie kein anderes Thema. Inwiefern politische Erwägungen hier die entscheidende Rolle gespielt haben, lässt sich schwer beurteilen. Noch verhalten sich die europäischen Staaten sehr unterschiedlich: Während die einen ihre Messen absagen (wie den Genfer Autosalon in der Schweiz), finden andere Veranstaltungen statt (wie die heute startende Baumesse in Brüssel). Und auch Europas größte Geschäftsreisemesse BTS in London ging vergangene Woche ohne jede Corona-Diskussion über die Bühne.Nun kommt es in jedem Fall darauf an, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen: Weder Hysterie (wie die Hamsterkäufe in Deutschland) noch ein zu geringes Maß an Vorsicht helfen weiter. Panikmache, wie sie vor allem Kanäle wie Facebook, WhatsApp & Co verbreiten, ist ebenso unverantwortlich wie Schönrednerei und der gern genommene Verweis auf die "viel mehr Fälle der klassischen Grippe". Nicht vergessen werden darf, dass die Übertragungswege der Grippe bekannt sind – bei Corona kennt man sie nach wie vor nicht. Auch lässt sich gegen Grippe vorbeugen – gegen Corona nicht.Bis zuletzt hatte die ITB dafür gekämpft, dass die Veranstaltung stattfinden kann. In speziellen Erklärungen sollten die Aussteller versichern, dass sie in den vergangenen 14 Tagen nicht mit nachweislich infizierten Personen in Kontakt gekommen sind beziehungsweise in den besonders stark vom Virus betroffenen Regionen zu Gast waren.Nachdem die Bundesregierung gestern das Risiko von Großveranstaltungen als derzeit zu hoch bezeichnet hatte, verlangte der für die ITB zuständige Bezirk Berlin-Mitte weitere Vorsichtsmaßnahmen. Dazu sollte gehören, dass nicht nur die Aussteller, sondern auch jeder einzelne Fachbesucher hätte beweisen müssen, nicht in Risikogebieten gewesen zu sein. Die Messeleitung bezeichnete eine solche Prüfung als nicht machbar. Sie hätte mindestens zu mehrstündigen Wartezeiten am Einlass der ITB geführt.Zudem hatten zahlreiche Aussteller bereits zuvor von sich aus ihre Beteiligung an der ITB abgesagt. Auch verboten Arbeitgeber ihren Beschäftigen, als Besucher zur Messe zu reisen, und manch jüngeren Besucher trieb die Angst, zwar nicht selbst zu erkranken, das Virus jedoch an die eigenen und möglicherweise gesundheitlich geschwächten Eltern oder an Kleinkinder weiterzugeben. Ob all dies sachlich gerechtfertigt ist, lässt sich mit dem wenigen Wissen, das wir derzeit noch über das Virus haben, ehrlicherweise nicht beurteilen.In der Branche stößt der Schritt größtenteils auf Verständnis – auch wenn die Messe, die Stadt Berlin, Aussteller, Einzelhandel und Besucher nun vermutlich auf ihren Ausgaben sitzen bleiben werden. Für manch einen Aussteller ist das finanziell ein herber Schlag: Viele kleine Destinationen oder Anbieter etwa investieren den Löwenanteil ihres Marketing-Budgets in den ITB-Auftritt.Zumindest die reine Standmiete würden die Aussteller vermutlich zurück erhalten: Laut Geschäftsbedingungen der Messe Berlin muss diese nicht entrichtet werden, wenn die Veranstaltung aufgrund eines Umstandes, den weder die Messe Berlin noch der Aussteller zu vertreten haben, ausfällt. Dies wäre beim Coronavirus der Fall. Die Messe kann ihre bisherigen Ausgaben jedoch beim Aussteller geltend machen.Damit die ITB-Teilnehmer ihr Geld nicht größtenteils abschreiben müssen, sollte die Branche gemeinsam darüber nachdenken, Alternativen anzubieten: Die fvw etwa wird ihr offizielles fvw ITB Daily dennoch produzieren – aber eben nicht live auf der Messe verteilen, sondern als E-Magazin verbreiten. Auf diese Weise lassen sich Folgen zumindest abmildern."Berlin und seine Gastgeber bedauern die Absage, haben jedoch Verständnis, obwohl es bisher in Berlin noch keinen nachgewiesenen Corona-Fall gibt", kommentierte der Chef des Berliner Tourismusmarketing Burkhard Kieker die Absage. "Die erstmalige Absage der ITB zeigt, vor welcher Herausforderung die Reisebranche durch den Corona-Virus steht."Dass die Absage für die Touristik wirtschaftlich einen harten Einschnitt darstellt, betont auch der Bundesverband für die Tourismuswirtschaft. Dennoch sei sie "die einzig richtige Entscheidung und ein Gebot der Verantwortung".Nun kommt es darauf an, einen kühlen Kopf zu bewahren und gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Denn klar ist: Das Coronavirus wird auch wieder verschwinden – in China beruhigt sich die Lage von Tag zu Tag, manche Regionen gelten bereits wieder als komplett coronafrei. Dann werden die Menschen vor allem einen Wunsch haben: zu verreisen. Und für die Firmen gilt es, gestrichene Geschäftsreisen zumindest zum Teil nachzuholen, um dem internationalen Handel neues Leben zu verleihen.