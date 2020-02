Menschen versuchen sich mit einem Mundschutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.

Mehr als 130 Menschen sind in Italien an Corona erkrankt, die Regierung riegelt ganze Städte von der Außenwelt ab. Am schlimmsten scheint es in der Lombardei zu sein.

Grund für die Unterbrechnung des Zugverkehrs über den Brenner waren zwei aus Italien kommende Passagiere, bei denen Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Der betroffene Eurocity war von Venedig auf dem Weg nach München. Zwei Frauen im Zug hatten Fieber. Sofort wurde dieser Teil des Zuges isoliert. Wann der Verkehr wieder aufgenommen werde, entscheiden die Österreichischen Bundesbahnen in Gesprächen mit der italienischen Bahn.Italien gehört zu den Ländern, in denen sich das Coronavirus derzeit am stärksten ausbreitet. Bereits mehr als 130 Menschen sollen infiziert sein, zudem gab es drei Tote. Zum Vergleich: Deutschland zählt 16 Erkrankte, Frankreich 12. Warum Italien derart stark betroffen ist, können sich die Behörden bislang nicht erklären.Nach dem Vorbild Chinas will Italiens Regierung mit drastischen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus vorgehen. Um ein Übergreifen auf Mailand und Venedig zu verhindern, wurden die norditalienischen Gemeinden mit Corona-Kranken von der Außenwelt abgeriegelt.Venedig hat unter anderem seinen weltberühmten Karneval aus Angst vor einer Ausbreitung der Infektion abgesagt. In der gesamten Region bleiben Museen und Schulen bis März geschlossen, teilte die Regionalregierung mit.Außerhalb von China sind neben Italien auch Korea und der Iran besonders betroffen. So sind nach Angaben der koreanischen Regierung in Seoul mehr als 600 Menschen im Land an dem Virus erkrankt, fünf Personen starben. Es würden "beispiellose Gegenmaßnahmen" ergriffen, hieß es.Auch der Iran schließt mehrere Schulen, Universitäten, Kinos und Theater. Dort starben acht Menschen an Corona.