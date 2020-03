Bernd Fritzges

Die Event-Branche geht von einem Massensterben der Unternehmen in den nächsten Monaten aus. Die Politik verkenne die Folgen der Totalausfälle im MICE-Segement, kritisiert der VDVO.

Die dramatischen Entwicklungen der letzten Tage und die dadurch verursachten und flächendeckenden Totalausfälle für die Veranstaltungswirtschaft werden jetzt in ein Massen-Sterben der Unternehmen der Branche münden. Davon zeigt sich Bernd Fritzges, Vorstandsvorsitzende vom Verband der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO), überzeugt. „Ich bin fassungslos, dass wir es in den letzten Tagen nicht geschafft haben, die Dramatik für die Meeting- und Event-Branche, Messewirtschaft, Veranstaltungsstätten und Hotellerie an den richtigen Stellen zu platzieren."Noch vor wenigen Tagen war Fritzges zuversichtlich: Wenn es etwas Positives an der verheerenden Situation gebe, dann das, dass die Veranstaltungswirtschaft endlich einmal die notwendige Wahrnehmung erhalte, um auch zukünftig besser auf die Politik einwirken zu können. Nun müsse er feststellen, dass diese Chance vertan ist, resigniert der VDVO-Chef.Da helfe auch der Halbe-Billion-Euro-Pakt der Bundesregierung nicht. „Es ist richtig, wer die sieben Seiten des Maßnahmenpakets gelesen hat, wird feststellen, dass dies mit riesigen Summen für mögliche Betriebsmittelkredite und Bürgschaften gespickt ist", erläutert er. "Es macht mir aber den Anschein, dass dieses Programm ausschließlich für die großen Unternehmen mit ausreichend Kapitalreserven aufgelegt wurde, die mit dem ersten Coronavirus-Knock-Out noch gar nicht getroffen wurden."Er berichtet von unterschiedlichen Anbietern der MICE-Branche, die das Mittel der Kurzarbeit gar nicht erst nutzen, sondern die Mitarbeiter direkt in die Arbeitslosigkeit geschickt haben. Darüber hinaus gebe es kaum noch Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht mit dem Thema Insolvenz bereits beschäftigten oder sogar gesetzlich verpflichtet seien, dies zu tun.Auch kritisiert Fritzges, dass es die Bundesliga auf Anhieb direkt in alle Nachrichtenkanäle schafft, wenn es um 50.000 Arbeitsplätze und die Einbußen von 750 Mio. Euro aufgrund der Spielabsagen gehe. „Wenn es in unserer Branche jedoch um Hundertausende von Arbeitsplätzen und allein in der Messewirtschaft über zwei Milliarden Euro Verlust geht, scheint das keinen auf politischer Ebene zu interessieren", sagt Fritzges. "Anders kann ich es mir nicht erklären, dass die Bundesregierung bei der Beratung des Schutzschildes nicht einen einzigen Vertreter unserer Branche an Board hatte. Wir scheinen einfach nichts wert zu sein!"