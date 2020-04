Die größte deutsche Fluggesellschaft erwartet auch nach der Corona-Krise keinen raschen Anstieg der Nachfrage nach Reisen. Es werde Jahre dauern, bis die Menschen wieder wie gewohnt unterwegs sind.

Germanwings war zuletzt nur noch im Auftrag von Eurowings geflogen, aber nicht mehr unter eigenem Namen unterwegs gewesen. Nun will Lufthansa diese Marke ganz einstellen.Aber auch die anderen Töchter wie Eurowings, Austrian, Brussels oder Swiss sollen schrumpfen. Lufthansa selbst will zunächst 29 ihrer etwa 760 Maschinen stillegen. Überproportional betroffen sind dabei Großraumflugzeuge wie der Airbus A-380 und der Jumbo-Jet B-747.Der Luftfahrtkonzern geht davon aus, dass die Zahl der Reisen auch nach dem Ende der Corona-Krise nicht rasch steigen wird. Vielmehr würden die Menschen in dieser Frage zunächst zurückhaltend sein. Auch werde es Monate dauern, bis die Reisebeschränkungen aufgehoben seien. Ein Vorkrisen-Niveau bei den Reisen werde erst nach vielen Jahren wieder erreicht sein.