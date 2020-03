Nun geht es Schlag auf Schlag: Weltweit schließen sich die Grenzen. Ziel ist es, durch eine Verhinderung des Reisens die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Mehr dazu

Mehr dazu Coronavirus (Update) In diese Länder kommen Deutsche schwerer

Ausländer, die aus Hochinfektionsgebieten einreisen, darunter der Landkreise Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, unterliegen nach Angaben des Auswärtigen Amtes einer 14-tägigen Krankenhausquarantäne. Reisende aus dem Rest Deutschlands müssen sich nach Eintreffen in Kroatien in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben.Wer keine solche häusliche Quarantänemöglichkeit hat (Hotels zählen nicht), dem wird die Einreise nach Kroatien verweigert.