Immer mehr Absagen und Party-Streichungen: Die Messe rechnet mit niedrigeren Besucherzahlen als üblich. Noch steht aber nicht fest, ob sie überhaupt stattfinden kann.

Am heutigen Freitag wird sich der Krisenstab des Bundesgesundheits- und des Bundesinnenministeriums mit der Frage beschäftigen, ob angesichts der Ausbreitung des Coronavirus aktuell Großveranstaltungen mit internationaler Beteiligung stattfinden können. Dazu gehört auch die ITB. Hier drängt eine Entscheidung sogar am meisten: Die Tourismusbörse – weltgrößte Show iher Art – soll am Dienstag Abend beginnen.Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich bereits gestern für eine Absage der Veranstaltung ausgesprochen. "Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie nicht durchführen sollte", sagte er der Wirtschaftswoche. Das Risiko, dass sich Besucher mit dem Coronavirus infizieren könnten, sei zu groß.Auch eine Reihe von Ausstellern haben aus diesem Grund ihre Teilnahme bereits storniert – dazu gehören beispielsweise HRS, Alltours, Sunny Cars, Korean Air. Abend-Partys wie etwa von Amadeus/Giata, Schauinsland und DER Touristik wurden abgesagt.Formal entscheidet am Ende aber nicht die Bundesregierung, sondern das Land Berlin, ob die ITB stattfinden kann oder nicht. Die Messe selbst berät die Frage mit Amtsmedizinern.Die ITB selbst teilte gestern auf ihrer Website mit, dass sie mit einer niedrigeren Beteiligung als in den Vorjahren rechne. Nach wie vor gilt, dass die Aussteller vor dem Betreten der Messe eine schriftliche Erklärung ausfüllen und abgeben müssen, in der sie versichern, in den vergangenen 14 Tagen nicht in den von Corona besonders stark betroffenen Destinationen gewesen zu sein.Auch müssen sie unterschreiben, dass sie keinen Kontakt mit Corona-infizierten Personen hatten. Menschen mit typischen Symptomen wie Husten, Fieber und Atembschwerden sind ebenfalls von der ITB-Teilnahme ausgeschlossen. Wegen des Ausfüllens und Prüfens der Formulare sollten sich die Besucher auf längere Wartezeiten beim Betreten der Messe vorbereiten.