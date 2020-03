Solche Bilder sieht man derzeit nicht: Am Himmel über Europa ist es leer.

So leer war es am Himmel dieser Welt selten: Immer mehr Fluggesellschaften stellen ihren Betrieb ein. Andere führen nur noch Rettungsflüge aus.

Gestern war es Emirates, heute Etihad – und davor bereits viele andere wie SAS oder Czech Airlines: Eine Fluggesellschaft nach der anderen verkündet, ihren Betrieb gänzlich einzustellen. Andere Airlines halten an sogenannten Notflugplänen fest: Die drei oder vier allerwichtigsten Verbindungen werden darin aufrechterhalten, außerdem werden Rettungsflüge vorgenommen, um die letzten Urlauber nach Hause zu holen.Im Vergleich zum Februar brach der Luftverkehr im März laut Eurocontrol um mehr als 50 Prozent ein. Die April-Zahlen dürften sich eher bei 90 Prozent bewegen. Und wer die Vergleiche zum Vorjahr zieht, kommt – egal ob Lufthansa, Easyjet oder Ryanair – aktuell zu Verlusten, die sich zwischen 70 und 80 Prozent bewegen. Dabei sind viele Komplett-Einstellungen erst für die kommenden Tage geplant.Der Flugstopp bei Etihad tritt mit Ablauf vom Mittwoch (23.59 Uhr) in Kraft. Betroffen sind sämtliche Flüge, also auch der Transit. Der Flugstopp gilt zunächst für 14 Tage, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Fracht- und Evakuierungsflüge sind von dem Verbot ausgenommen.Von Flugstreichungen betroffene Passagiere würden informiert, so Etihad. Fluggäste sollten dennoch vor der Fahrt zum jeweiligen Airport den Status ihres Etihad-Fluges überprüfen. Auch Emirates bleibt nur noch bis Dienstag, 24. März 2020, in der Luft.Austrian Airlines verlängerte ihren Flugstopp nun bis 19. April. Bis zu diesem Tag gehen zudem alle rund 7000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Lediglich Rückholflüge von im Ausland festsitzenden Österreichern werden weiter durchgeführt.