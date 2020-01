Am Flughafen Bangkok versuchen sich Passagiere durch einen Mundschutz vor der Übertragung der Viruskrankheit zu schützen. In Deutschland sind bislang keine speziellen Sicherheitsmaßnahmen durch die Behörden bestimmt worden.

Webasto stoppt sämtliche Geschäftsreisen nach China, BASF stellt zunächst nur die Trips in die besonders betroffene Region Wuhan an. Merck rät seinen Mitarbeitern ab.

Webasto-Mitarbeiter erkrankt

Der Autozulieferer Webasto, der unter anderem Cabriodächer und Standheizungen produziert, fliegt mindestens die nächsten 14 Tage nicht mehr in das kommunistische Land. "Wir haben den Reiseverkehr von und nach China vorerst für mindestens zwei Wochen eingestellt", sagte-Vorstandschef Holger Engelmann der Süddeutschen Zeitung.Der Autozuliefererhatte wie berichtet bereits vorige Woche seine Dienstreisen nach China gestoppt. Aber auch kleinere Firmen wie der Ventilatorenherstelleraus dem baden-württembergischen Künzelsau lässt seine Beschäftigten nicht in die Volksrepublik reisen. Auf die Teilnahme an einer Messe im April verzichtet das Unternehmen.Beiist inzwischen ein erster deutscher Corona-Fall aufgetreten. Der Mitarbeiter hat sich offenbar bei einer Kollegin aus Schanghai angesteckt, die bis zum 22. Januar in der Unternehmenszentrale in Gauting-Stockdorf bei einer Weiterbildung war.Der Chemiekonzernstellt indes seine Reisen in die Provinz Hubei ein. Zwar hat der Konzern dort keinen eigenen Produktionsstandort, allerdings reisen immer wieder Mitarbeiter dorthin. Bei anderen Unternehmen wiegilt, dass Reisen nach China insgesamt vermieden werden sollen. „Sollte es dennoch erforderlich sein, ist eine Genehmigung durch das Management erforderlich", sagt Travel Manager Christoph Carnier.

VW erhöht die Risiko-Stufe

Lufthansa verzeichnet Buchungsrückgang

hat das Risiko-Level des Landes angehoben – von 1 auf 3 (von 4 Stufen). „Auf diese Weise haben wir einen Blick auf die konzernseitigen Reisebewegungen“, erläutert Travel Managerin Maria Peter-Nick: „Die Konzernsicherheit muss Chinareisen freigeben und kann somit Reisezeitraum und Ziel einsehen."Amwerden indes die aus China einreisenden Passagiere mit Fieber untersucht. Auf der Reise Erkrankte würden bereits im Flugzeug isoliert und untersucht.Durch das Coronavirus und die Angst vor einer Ansteckung nimmt die Zahl der nach China fliegenden Deutschen ab. Lautwerden "leicht" weniger Flüge in das Riesenreich gebucht. Passagiere können kostenlos umbuchen.Auch der Kölner Hotelanbieterbietet Kunden, die über ihn ein Hotel in China gebucht haben, Stornierungsmöglichkeiten an. Vor allem Firmen nutzen das Portal. Sollten sie ihre Reisepolitik nach China verschärfen, wären solche Stornierungen unumgänglich.