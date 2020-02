Von Korean Air bis Sunny Cars: Im Stundentakt stornieren derzeit Aussteller der ITB ihre Teilnahme an der Messe.

Die ITB in Berlin findet nach Aussagen der Messe zwar statt – sie wird in diesem Jahr aber wohl viele Lücken aufweisen. Besucher berichten jedenfalls von zahlreichen Absagen vereinbarter Gespräche, die mit der Nicht-Anreise wegen des Coronavirus begründet werden. Auch Veranstaltungen wie der DER-Partnerabend wurden inzwischen storniert.Dennoch hält die ITB am Termin 4. bis 8. März 2020 fest und verweist auf die sehr niedrige Gefahrenstufe, die in Deutschland herrscht. Ausländische Aussteller müssen jedoch schriftlich bestätigen, dass sie in den 14 Tagen vor ihrem Messebesuch in keinem der von der Epidemie betroffenen Destinationen waren.Offiziell von der ITB bestätigt sind die Absagen von 6 chinesischen Ausstellern. Nach Angaben verschiedener Aussteller haben aber auch sie selbst bereits storniert oder planen die Stornierung: Gesprächstermine und Interviews – auch mit den Redakteuren von fvw und BizTravel – wurden abgesagt.