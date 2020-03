VDR-Präsident Christoph Carnier

Angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus zieht nun auch der Verband Deutsches Reisemanagement die Reißleine verschiebt seine eigentlich im April geplante Frühjahrstagung. Nun soll das Treffen der Geschäftsreiseprofis im Frühsommer stattfinden.

Neuer Termin für die Frühjahrstagung des Verbands Deutsches Reisemanagement (VDR) ist nun der 30. Juni bis 2. Juli. "Wir haben in den vergangenen Tagen die Nachrichtenlage sehr genau verfolgt und täglich für uns neu analysiert", sagt VDR-Präsident Christoph Carnier, "Die Dynamik der Entwicklung und die damit verbundene Verunsicherung und Besorgnis vieler Menschen hat uns nach reiflicher Überlegung dazu bewogen, die Tagung nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden zu lassen." Zwar hätte die Teilnehmerzahl der VDR-Tagung weit unter der von den Behörden als kritisch eingestuften Veranstaltungsgröße gelegen, dennoch habe sich der Verband zu einer Verschiebung entschieden, so Carnier weiter.Anmeldungen für den neuen Termin im Sommer können laut Verband in Kürze über die VDR-Website vorgenommen werden.