Betroffen seien vor allem Verbindungen nach Nord-Italien, teilte der britische Billigflieger mit. Aber auch Strecken in andere Regionen Europas fielen vereinzelt aus.

Grund ist der Buchungsrückgang auf diesen Verbindungen. Vor allem die Nachfrage nach Flüge in den Norden Italiens ist wegen der Ausbreitung des Coronvirus in bestimmten Orten der Region zuletzt zurückgegangen.Außerdem will der Billigflieger Einstellungen und Beförderungen zurückstellen und unwichtigere Projekte und Ausgaben verschieben. Auch wird Mitarbeitern unbezahlter Urlaub angeboten. Prämien werden gestrichen. Ähnliche Maßnahmen haben andere Fluggesellschaften wie Lufthansa auch schon angekündigt.