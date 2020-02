Offenbar will der Staat das hochverschuldete Konglomerat HNA, zu der auch Hainan Airlines gehört, übernehmen und einen Großteil der Vermögenswerte an Air China, China Southern und China Eastern weitergeben.

Das berichtet die US-amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg. Ihr zufolge spricht die Regierung der Inselprovinz Hainan derzeit mit der HNA-Gruppe über deren Verstaatlichung. Ein hochrangiger Manager von HNA allerdings wies dies gegenüber chinesischen Medien zurück und sprach von "Gerüchten".Der Konzern ist hochverschuldet und kann auch wegen der Coronavirus-Epidemie seinen finanziellen Verpflichtungen offenbar nicht mehr ausreichend nachkommen. Unter anderem war HNA bei Hilton und der Deutschen Bank eingestiegen, hatte sich aber von diesen Beteiligungen wieder getrennt. Auch die Beteiligung am Flugzeug-Abfertiger Swissport möchte HNA verkaufen.Insgesamt will das Regime den Bloomberg-Berichten zufolge allen angeschlagenen Fluggesellschaften des Landes zur Hilfe eilen – entweder durch Geldspritzen oder durch angeordnete Fusionen. Die Vermögenswerte der HNA sollen an die drei großen Fluggesellschaften Air China, China Southern und China Eastern gehen. Entscheidungen sind laut Bloomberg aber noch nicht gefallen, da die Gespräche noch liefen.