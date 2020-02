ITB-Impression von 2019. Ob die Messe dieses Jahr stattfindet, ist noch nicht verkündet.

Nach dem Bundesinnenministerium hat sich nun auch das Bundesgesundheitsministerium dafür ausgesprochen, die ITB zu stornieren. Großveranstaltungen seien aktuell nicht sicher, so die Regierung.

Das berichtet die Bild. Das Problem: Bei Events mit mehreren Tausend Teilnehmern lassen sich eventuell Infizierte nicht zuverlässig erkennen. Sollte es tatsächlich zu einer Ansteckung mit dem Coronavirus kommen, ist es also kaum möglich, die Kontaktpersonen zu identifizieren. Daher sollten aktuell keine Großveranstaltungen in Deutschland stattfinden, empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium. Mit geplant 160.000 Besuchern und 10.000 Ausstellern fällt die Tourismusmesse ITB in jedem Fall in diese Kategorie.Für eine Absage der ITB hatten sich bereits Innenminister Seehofer (CSU) und Tourismusbeauftragter Bareiß (CDU) ausgesprochen. Die Absage sollte auch schnell geschehen, damit sich die Aussteller darauf vorbereiten können, sagte Bareiß.Anders sieht dies offenbar Berlin. Der zuständige Gesundheitsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf urteilte, es gebe keinen medizinischen Grund, die ITB abzusagen. Dies habe auch das Robert-Koch-Insitut bestätigt, so der Bezirk Berlin-Mitte. Das berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg.Indes sagen derzeit Aussteller im Minutentakt ihre Teilnahme und ihre Veranstaltungen ab. Daher deutet vieles darauf hin, dass auch das Land Berlin an der ITB zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr festhalten wird. Möglicherweise wartet es mit der endgültigen Entscheidung jedoch ab, um zeitgleich mit einer Absage einen Ausweichtermin im 2. Halbjahr 2020 nennen zu können. In diesem Fall wäre der wirtschaftliche Schaden bei weitem nicht so groß wie bei einer Komplett-Stornierung und die Aussteller hätten ihre Vorbereitunsgarbeit nicht umsonst geleistet.