Dem Beispiel Moskaus folgten inzwischen Königsberg und Jekaterinburg. Es wird damit gerechnet, dass sich weitere russische Städte dem anschließen werden.

Die Moskauer Stadtverwaltung hat das Quasi-Einreiseverbot für stark von Corona betroffene Länder – darunter Deutschland – bereits am 5. März beschlossen. Wer trotzdem in die russische Hauptstadt fliegt, muss sich für die ersten 14 Tage nach Einreise in Quarantäne begeben.Gleiches gilt nach Angaben des Auswärtigen Amtes inzwischen für Einreisende nach Jekaterinburg über den Flughafen Jekaterinburg-Koltsowo und für Einreisende in den Oblast Kaliningrad (Königsberg). Personen aus Gebieten, in denen Erkrankungsfälle festgestellt worden sind, darunter Deutschland, sind verpflichtet, sich für vierzehn Tage oder für den jeweiligen kürzeren Zeitraum in eine häusliche Quarantäne zu begeben.