So voll wie hier dürfte es in diesem Sommer in keinem Fall an den deutschen Flughäfen werden.

Die einen fordern kürzere Sommerferien in diesem Jahr, die anderen wollen den Sommerurlaub in den Herbst verschieben – und wieder andere empfehlen den Verbrauchern, bei Buchungen für dieses Jahr generell vorsichtig zu sein: Der Streit um den Sommerurlaub 2020 spitzt sich zu.