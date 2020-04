So voll wie hier dürfte es in diesem Sommer in keinem Fall an den deutschen Flughäfen werden.

Die einen fordern kürzere Sommerferien in diesem Jahr, die anderen wollen den Sommerurlaub in den Herbst verschieben – und wieder andere empfehlen den Verbrauchern, bei Buchungen für dieses Jahr generell vorsichtig zu sein: Der Streit um den Sommerurlaub 2020 spitzt sich zu.

Tatsächlich ist derzeit noch völlig unklar, wann die Menschen in Deutschland und Europa wieder reisen können. Und fest steht auch: Gefahrlos wird das Unterwegssein solange nicht sein, wie es weder ein Medikament noch eine Impfung gegen das Coronavirus gibt.- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat am Freitag gefordert, die. Zuvor hatte bereits Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine solche Reduzierung ins Gespräch gebracht. Ein solcher Schritt böte Schülern die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen, sagte er. Bei Lehrerverbänden und in der Tourismusbranche stößt dieser Vorschlag auf Ablehnung. "Unternehmen wie Bürger brauchen Verlässlichkeit und Planbarkeit, statt weiterer Verunsicherung durch eine völlig unnötige und unverantwortliche Diskussion, die der Bundestagspräsident heraufbeschwört", sagte der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Rabe.- EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hatte geäußert, Verbraucher sollten sich. Eine Aussage, die in der Reisebranche auf heftige Kritik stieß. Laut Reisebüro-Allianz QTA machten die Äußerungen deutlich, dass in der Politik ein "klares Bewusstsein" für die dramatischen Folgen der Krise fehle. Von der Leyen erweise der gesamten Branche einen Bärendienst. Denn betroffen seien von den Auswirkungen neben Tausenden von Arbeitsplätzen in Deutschland bei Veranstaltern und in Reisebüros – oft in strukturschwachen Regionen – auch komplette Urlaubsregionen mit Hoteliers, Busfahrern und Reiseleitern in vielen vom Tourismus abhängigen Regionen Europas, insbesondere in Spanien und Griechenland, aber auch in der Türkei oder in Ägypten.- Mehrere Tourismusverbände und andere Branchenvertreter hatten zuvor schon gefordert, die. Von einem solchen Schritt profitierten alle Seiten, so lautet ihr Agrument: Die Menschen haben dann – falls Sommerurlaub nicht möglich sein sollte – trotzdem noch eine Möglichkeit, in diesem Jahr zu verreisen. Die Anbieter wie Hotels und Zielgebiete müssten das Geschäft 2020 nicht völlig abschreiben, sondern könnten zumindest Teile der ausgefallenen Buchungen im Herbst nachholen. Und Unternehmen schließlich könnten im Sommer Vollgas in der Produktion geben, weil alle Beschäftigten anwesend wären. Auch wären wegen Corona ausgefallene Tagungen möglicherweise doch noch im Juni, Juli oder August nachzuholen.- Eine Umfrage ergab, dass ein Drittel der Deutschen ihrenwill. Wie aus dem ARD-Deutschlandtrend hervorgeht, haben demnach bereits 14 Prozent der Wahlberechtigten ihren Urlaub storniert, 21 Prozent haben geplante Buchungen verschoben. Immerhin 28 Prozent wollen noch an ihren Reiseplänen festhalten. 31 Prozent hätten sowieso nicht vorgehabt, zu verreisen, oder täten dies grundsätzlich nicht.- Bundesaußenminister Heiko Maas kann indes noch nicht abschätzen, ob diefür Touristen überhaupt vor der Sommerferienzeit aufgehoben werden kann. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann man keine Prognose darüber treffen, wie lange die Reisewarnung aufrechterhalten wird", sagte er. "Solange es Ausgangssperren gibt in vielen Ländern, wird dort auch kein Urlaub zu machen sein. Wir werden das von Woche zu Woche entscheiden, und wir werden uns versuchen so gut es geht auch europäisch abzustimmen."