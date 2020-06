Die deutsche Veranstaltungswirtschaft will mit einer bundesweiten Aktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für ihre Branche aufmerksam machen.

Zwar gebe es Kreditprogramme für betroffene Unternehmen. Diese würden allerdings zu einer Überschuldung führen, da mit dem Geld nur laufende Kosten gedeckt werden könnten.

Mehr dazu

Mehr dazu

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2020 sollen in mehr als 200 Städten Gebäude, Bauwerke und Eventlocations Rot aufleuchten, heißt es in Mitteilung der Initiatoren der "Night of Light".Die Branche will so mit der Politik ins Gespräch kommen, um gemeinsan einen Weg aus der Krise zu finden. Hintergrund der Aktion ist das angeordnete Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August aufgrund der Corona-Pandemie.Angesichts hoher Umsatzausfälle warnten die Initiatoren vor einer Pleitewelle in der Branche. "Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht", sagte Tom Koperek, Vorstand desKommunikationsunternehmens LK in Essen.Die Veranstaltungswirtschaft zählt den Initiatoren zufolge deutschlandweit mehr als eine Million Beschäftigte. An der Aktion "Night of Light" beteiligen sich demnach bisher mehr als 450 Unternehmen.