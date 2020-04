Muss Insolvenz anmelden: Mice-Access-Chef Sven Bergerhausen.

Das Coronavirus fordert ein erstes Opfer unter den großen Mice-Unternehmen: Mice Access meldet Insolvenz an. Der Norderstedter Technikanbieter stellt Agenturen, Reisebüros, Portalen und Hotelketten Buchungsportale zur Verfügung.

Fehlende Provisionen, offene Forderungen

Restrukturierung 2019 erfolgreich abgeschlossen

Gegründet wurde Mice Access vor 13 Jahren. Die Firma selbst versteht sich als globale Vertriebsplattform (GDS) im Event-, Tagungs- und Incentive-Bereich und bietet ihren Kunden sogenannte White-Label-Techniken an, die ihnen als eigene Mice-Buchungsportale dienen. In Deutschland handelt es sich um den größten Anbieter dieser Art.In einem Brief an seine Kunden, Partner und Lieferanten schreibt Unternehmenschef Sven Bergerhausen, dass aufgrund der quasi kompletten Stornierung von Events und Tagungen alle Einnahmen seit Wochen ausgeblieben seien. Mice Access lebe jedoch wie die meisten anderen Vermittler und Buchungsplattformen auch von Provisionen.Deren Höhe orientere sich an den Umsätzen der vermittelten Events. "Finden keine Veranstaltungen statt, beziehungsweise reduzieren sich die Umsätze der gebuchten Veranstaltungen im erheblichen Maße, verdient unser Unternehmen kein beziehungsweise zu wenig Geld", so Bergerhausen.Hinzu komme, dass die Hotel- und Location-Partner durch die Corona-Krise selbst in Existenznot geraten seien. Die Not der Leistungsträger sei offensichtlich so groß, "dass diese unsere offenen Forderungen gar nicht mehr oder nur noch stark verspätet begleichen".Dies habe "sehr kurzfristig" zur Zahlungsunfähigkeit von Mice Access geführt. Daher habe man beim Amtsgericht Norderstedt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Da von der Verfügbarkeit der technischen Lösungen des Unternehmens auch die Existenzen vieler Distributionspartner abhingen, hoffe man sehr, "dass so bald wie möglich Regelungen getroffen werden, welche den Fortbestand unserer technischen Lösungen im Markt gewährleisten".Mice Access habe erst 2019 ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm "sehr erfolgreich abgeschlossen", wie Bergerhausen schreibt. Dieses Programm habe das Unternehmen auf einen profitablen Weg gebracht. Die ersten beiden Monate des Jahres 2020 seien ebenfalls sehr hoffnungsvoll angelaufen. Dann jedoch habe die Corona-Krise das Norderstedter Unternehmen plötzlich und mit voller Wucht erwischt.Nutzer der Mice-Access-Portale konnten direkt Hotels und Locations für Geschäftsreisen, Tagungen und Messeauftritte finden und buchen. Durch einen persönlichen Zugang hatten sie Zugriff auf mehr als 25.000 Gruppen- und Tagungshotels, die sie einem elektronischen Ausschreibungsprozess unterziehen konnten. Zusätzlich ließen sich in mehr als 500.000 Hotels Zimmer sofort buchen (Instant Booking).