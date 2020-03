Wie leben Sie so mit der virtuellen Welt? Haben Sie sich schon mit Webkonferenzen angefreundet? Ja, es hilft. Aber nach Corona reicht es dann auch.

Jawohl, ich halte mich dran! In Zeiten von Corona zeigt sich, wer wirklich solidarisch und sozial handelt – und wer diese Wörter nur auf den Lippen führt. Ich jedenfalls bleibe derzeit schlicht und einfach zu Hause, gehe höchstens zwischendurch mal für einen kleinen Spaziergang vor die Tür.Nur wer Kontakte zu anderen Menschen vermeidet, hilft wirklich, das Virus von jenen fernzuhalten, für die die Folgen am gravierendsten wären: für ältere Mitbürger und für solche, die an Vorerkrankungen leiden. Und wer die Bilder von leeren Bahnhöfen oder ausgestorbenen Einkaufszentren sieht, der fasst Mut, dass der weitaus größte Teil der Bevölkerung bereit ist, die eigene Wohnung derzeit allem anderen vorzuziehen.Zugegeben: Ich habe leicht reden – noch. Gerade mal zwei Tage habe ich nun im Home Office verbracht. Wie ich nächste oder übernächste Woche über die Sache denken werde? Keine Ahnung. Denn normalerweise schreibe ich nicht nur über Business Travel, sondern bin auch selbst ständig unterwegs – in Frankfurt, München, Berlin oder im Ausland.Dieses "Reisen" klappt derzeit nur digital. Rein technisch funktioniert das auch. Als einen Ersatz für die persönliche Begegnung empfinde ich es aber ganz und gar nicht. Zwar werde ich Webkonferenzen sich auch nach Corona häufiger mal nutzen. Zum Mittel der Wahl werden sie aber nicht.Dazu bin ich viel zu analog. Etwas, das mir auch jetzt in der Krise auffällt: Tageszeitungen (ich habe drei abonniert) lese ich viel intensiver und mit deutlich mehr Ruhe als sonst. Und heute habe ich begonnen, die Bücher herauszusuchen, die noch ungelesen im Regal stehen. Es sind weit mehr als 200 – ungelogen.Vielleicht hätten Sie auch Lust, sich mal wieder in ein tolles Buch zu vertiefen? BizTravel hilft Ihnen: Wenn Sie schon nicht richtig reisen können, dann zumindest virtuell, also analog-virtuell, nämlich in empfehlenswerten Romanen, Reise- und Sachbüchern. Regelmäßig schlagen wir Ihnen Literatur vor, heute "1918 – die Welt im Fieber": ein Buch über die weltpolitischen Folgen der Spanischen Grippe als schlimmster Pandemie aller Zeiten mit 25 bis 100 Mio. Toten.Und wenn Sie noch sozialer sein wollen, dann bestellen Sie Ihre Bücher bei Ihrem Buchhändler – und nicht bei US-Internet-Kranken, die unsere Wirtschaft schon genügend geschädigt haben. Der Preis ist derselbe, und Versandkosten berechnen auch die Buchhandlungen nicht. Aber auch dazu mehr in der ersten Buchbesprechung.