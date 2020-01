Das Marburger Hotel wurde zum zweiten Mal in Folge von Travel Managern auf Platz 1 bei der Häusern ab 151 Zimmern gewählt.

MICE-Tipp Mittelhessen So märchenhaft ist Marburg

Hotel Vila Vita Marburg stellt Einkauf neu auf

„Das ist eine tolle Team-Leistung, der Preis gehört uns allen. Wir sind mega stolz, dass wir den 1. Platz verteidigen konnten", sagt Marcel M. Bruognolo, geschäftsführender Hoteldirektor des Vila Vita Rosenpark in Marburg. "Wir freuen uns sehr, dass sich die Gäste und Kunden bei uns so wohlfühlen."Bislang ist es in der Certified-Geschichte nur ein einziges weiteres Mal vorgekommen, dass ein Hotel seinen Titel verteidigen konnte. „Wenn Business- und Konferenzhotels von unabhängiger Stelle qualitätsgeprüft sind, dann ist das bereits ein positives Unterscheidungsmerkmal für sich", so das Prüfinstitut. "Wenn aber dann noch eine hohe Anzahl von Kunden die Beliebtesten unter den Zertifizierten kürt, dann ist man beim Buchen wahrscheinlich wirklich in bester Gesellschaft".Bei Certified dienen spezielle Anforderungen für Geschäftsreisende als Maßstab für die Bewertungskriterien, es folgen neutrale und umfangreiche Prüfungen vor Ort, wobei die Prüfer aus dem Travel- und Event-Management stammen. Das Siegel war 2000 vom VDR entwickelt worden. Inzwischen ist Certified eigenständig.