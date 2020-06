Nur drei Prozent der Geschäftsreisenden wären nicht bereit, in Corona-Zeiten unterwegs zu sein. Zwei Drittel würden "in jedem Fall" loslegen.

Während die Branche darüber debattiert, ob künftig (weitaus) weniger Geschäftsreisen stattfinden werden als vor Corona, ist die Ansicht der Reisenden selbst eindeutig: Sie wären sehr gern wieder unterwegs. Das ergab eine Umfrage des dänischen genossenschaftlich organisierten Geschäftsreiseanbieters Travelpool (TPE).Dem Ergebnis zufolge (233 Antworten) sagten nur drei Prozent der Beschäftigten, dass sie zunächst weiterhin auf Reisen verzichten möchten. Bei 30 Prozent hängt es von Umständen wie dem Reiseziel und der Infektionszahl ab. Aber 67 Prozent sagten, sie würden in jedem Fall wieder Geschäftsreisen absolvieren.Allerdings gilt diese definitive Bereitschaft derzeit vor allem für Kurzstreckenziele: 80 Prozent der Befragten sagten, eine Reise in einen benachbarten oder nicht weit entfernten Staat antreten zu wollen. Bei Fernreisen hingegen beträgt dieser Wert nur 43 Prozent. Tatsächlich rechnen die meisten Branchenexperten damit, dass die ersten Geschäftsreisen eher innerhalb der EU stattfinden werden und damit in Ländern, für die keine Reisewarnung mehr gilt.Auch spielt das Verkehrmittel eine Rolle, wenn es um die Reisebereitschaft geht. So liegt das Flugzeug mit 66 Prozent ganz vorn – hier wird der Aussage der Fluggesellschaften vertraut, dass sich dank der Klimatisierung der Maschinen das Virus nicht ausbreiten kann. 64 Prozent würden ihr eigenes Auto für Dienstfahrten nutzen, und 60 Prozent würden sich in die Bahn setzen. 54 Prozent könnten sich den Mietwagen vorstellen.Pauschale Reiseverbote haben inzwischen viele Unternehmen aufgehoben. Allerdings erlauben sie Geschäftsreisen nur, wenn sie "dringend nötig" sind, also eher noch in Ausnahmefällen. Als größtes Hindernis neben möglicher Gesundheitsgefahren für den Reisenden gelten die strengen und unterschiedlichen Einreiseregeln der Nicht-EU-Staaten, von Corona-Zertifikaten bis hin zu Quarantänen.